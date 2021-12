Sac Móvel em shoppings de Salvador alteram horário de atendimento

As duas carretas do SAC Móvel, que estão prestando serviços ao público sob regime especial no Shopping Bela Vista e no Salvador Norte Shopping, vão alterar o horário de atendimento. A partir de segunda-feira, 5, ambos os postos móveis passam a atender à população de 11h às 18h por conta da mudança de horáriode funcionamento dos shoppings na capital.

O atendimento segue sendo de forma totalmente agendada através do SAC Digital. No Salvador Norte Shopping, o SAC Móvel fica até o dia 6 de novembro. No local, é possível tirar RG, CPF e Antecedentes Criminais, além de serviços do Procon e do Centro de Atendimento Previdenciário (Ceprev).

Já no Shopping Bela Vista, a carreta fica no estacionamento do centro de compras até 24 de novembro. Nesta unidade o cidadão encontra nove serviços do Detran-BA, sendo quatro relacionados a veículos, e cinco referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para ter acesso ao SAC Digital e agendar o atendimento nas unidades do SAC Móvel, basta acessar o endereço na internet ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS, seguindo o passo a passo para cadastro. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) ainda disponibiliza o site institucionaldo SAC e o call center: 0800 071 5353 ou 4020-5353.

