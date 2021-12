SAC móvel atende em Salvador e Pojuca

O atendimento móvel do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) tem previsão de iniciar, na próxima terça-feira, 6, o roteiro de visitas para o mês de janeiro.

A unidade da Rota 1 estará no bairro do Bonfim, em Salvador, com atendimento até o dia 8, das 8h às 18h. A carreta vai estar situada na Baixa do Bonfim, no largo que fica nas proximidades da Basílica do Bonfim.

Já a unidade da Rota 3 vai estar no município de Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo a programação, o atendimento deverá acontecer até o dia 9, na praça Antônio Carlos Magalhães, entre 8h e 15h.

