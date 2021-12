SAC Iguatemi fechará nesta quarta-feira

O posto SAC Iguatemi terá as atividades suspensas a partir da próxima quarta-feira, 19, quando serão iniciados os trabalhos de transferência dos serviços para a nova unidade no Shopping Bela Vista, no Cabula.

Quem já deu entrada para retirar documentos no SAC Iguatemi poderá ir buscá-los no próprio posto durante o período de transferência.

A entrega será de 19 a 24 de março, das 9h às 18h. Neste período, o SAC Iguatemi funcionará apenas para entrega de documentos já emitidos, como as carteiras de identidade, de trabalho e habilitação, das 9h às 18h.

Já os documentos emitidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a exemplo do Título de Eleitor, estarão disponíveis na própria sede do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Até que a nova unidade fique pronta, uma carreta do SAC Móvel estará funcionando no estacionamento do Hiper Bom Preço, ao lado do Iguatemi, para suporte na emissão de documentos.

A unidade móvel estará emitindo, das 8h às 18h, os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF e certidão negativa de antecedentes criminais.



Fechamento

A decisão pelo fechamento do Iguatemi veio após o recebimento de duas notificações do Ministério Público do Trabalho (MPT), com fixação de multa superior a R$ 100 mil reais, caso não ocorresse adequação da estrutura física.

Os demais serviços que serão transferidos do Iguatemi para o Bela Vista poderão ser encontrados de 19 a 24 de março em outras unidades.

A rede em Salvador possui outros nove postos. Os mais próximos da região do Iguatemi são os de Pernambués, Salvador Shopping e Shopping Paralela, os dois últimos com atendimento por hora marcada. Além destes, o cidadão também pode se dirigir aos postos do Shopping Barra, Cajazeiras, Comércio, Liberdade, Pau da Lima e Periperi.

Novo posto

O novo SAC a ser instalado no Shopping Bela Vista estará localizado no Piso L1 do centro comercial do Cabula.

O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 13h. O novo SAC terá capacidade de realizar cerca de cinco mil atendimentos todos os dias.

Entre os principais serviços da unidade estão a emissão de carteiras de identidade, habilitação e de trabalho, além de atendimento para intermediação de mão de obra e seguro desemprego.

No total, o posto terá serviços de 17 órgãos, entre eles: Detran, Previdência Estadual, Polícia Civil, Planserv, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Procon, Secretarias da Fazenda (Sefaz) estadual e municipal, além do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Junta Comercial do Estado (Juceb).

