SAC Iguatemi deixa de funcionar na próxima quarta

O SAC do Iguatemi deixa de funcionar nesta quarta-feira, 19, quando serão iniciados os trabalhos de transferência dos serviços para a nova unidade do SAC no Shopping Bela Vista, que começa a funcionar na segunda quinzena de abril. A unidade Iguatemi continuará funcionando, das 8h às 18h, apenas para entrega de documentos já emitidos pelo posto como carteiras de Identidade (RG) e Trabalho (CTPS).

Quem precisa buscar carteira de Habilitação (CNH) e documentos vinculados ao Detran deve se dirigir até a unidade central do órgão, na Avenida ACM.

Os serviços e documentos emitidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a exemplo do Título de Eleitor, estarão disponíveis na sede do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A rede disponibilizará uma unidade móvel no estacionamento do Hiper Bom Preço para suporte na emissão de documentos básicos, como: Carteira de Identidade (RG), CPF e antecedentes criminais. A unidade funcionará das 8 às 18 horas.

O demais serviços devem ser procurados nas outras nove unidades da rede SAC. Os mais próximos da região do Iguatemi, são os SACs de Pernambués, do Salvador Shopping e Paralela. Os outros postos são o SAC Barra, Cajazeiras, Comércio, Liberdade, Pau da Lima e Periperi.

