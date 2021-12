SAC Empresarial da Boca do Rio fecha e 3 são inaugurados

O posto do SAC Empresarial localizado no Multishop, na Boca do Rio, vai fechar e três novos serão inaugurados no dia 1º de março. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), que mantém a unidade, o objetivo é descentralizar o atendimento para atender mais pessoas.

As novas unidades ficarão no SAC Cidadão de Cajazeiras, no Comércio (prédio do Instituto do Cacau) e no Shopping Bela Vista, no Cabula.

O SAC Empresarial oferece os serviços de formalização, alteração ou baixa de MEI [Microempreendedor Individual], além de orientação para a legalização de novos empreendimentos. É possível receber orientação em assuntos como cadastramento da empresa e informações sobre a viabilidade técnica do negócio até as etapas seguintes do processo, como prazos, custos e documentação necessária.

Para o superintendente da SDE, Paulo Sérgio Ferraro, a iniciativa alcançou poucos resultados por conta da concentração de serviços em um só local.

Funcionários

O marido de uma funcionária do posto do SAC na Boca do Rio entrou em contato com o Portal A TARDE e informou que os trabalhadores da unidade mais antiga estão sendo demitidos por conta do fechamento do local. Segundo ele, havia sido informado que o grupo seria transferido para as novas unidades, mas apenas sete funcionários permanecerão nas funções.

Já a SDE, em contato com o Portal A TARDE, garantiu que nenhum dos 23 contratados de empresas tercerizadas e os quatro ligados diretamente ao estado será demitido e, sim, transferido, como havia sido informado para os trabalhadores.

A assessoria disse, ainda, que o ideal seria contratar novas pessoas, visto que uma quantidade maior de postos exige mais mão-de-obra. Só não haverá contratação por conta da diminuição de despesas que está sendo feita pelo governo do estado.

adblock ativo