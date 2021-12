SAC emite gratuitamente carteira de identidade

As unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) dos bairros do Comércio e Pernambués, em Salvador, disponibilizam à população, de forma gratuita, o serviço de emissão de carteira de identidade, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30.

De acordo com assessoria de comunicação do SAC, são disponibilizadas diariamente 300 senhas para o Comércio, cuja unidade está localizada no Instituto do Cacau, na Avenida França, e 140 senhas por dia para Pernambués, na Loja Todo Dia, na Rua Thomaz Gonzaga, 219.

Os interessados precisam levar uma foto 3X4. Qualquer cidadão pode ter acesso ao serviço.

