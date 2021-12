O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Shopping Bela Vista não vai funcionar nesta quarta-feira, 14. De acordo com a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb), um dano interno na rede elétrica é o responsável pela suspensão das atividades e uma equipe técnica já está reparando o defeito.

A Rede SAC dispõe de outras nove unidades para atendimento na capital (Barra, Cajazeiras, Comércio, Liberdade, Paralela, Pau da Lima, Periperi, Pernambués e Salvador Shopping). Para saber informações sobre agendamentos, o cidadão deve usar o Portal SAC, o novo aplicativo SAC Mobile ou pelo Call Center (0800 071 5353).

