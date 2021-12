SAC do Iguatemi é desativado nesta quarta

O SAC do Iguatemi deixou de funcionar nesta quarta-feira, 19. Apesar da transferência da unidade para o Shopping Bela Vista, alguns usuários desavisados procuram atendimento no local nesta manhã. Mas o posto só está atendendo a população que vai buscar os documentos que foram emitidos no local, como carteiras de identidade, de trabalho e de habilitação. O funcionamento é das 9 às 18 horas.

Uma unidade móvel será instalada no estacionamento do Hiper Bompreço para emissão de documentos básicos, como RG, CPF e antecedentes criminais. O posto vai atender das 8 às 18 horas.

Já a carteira de habilitação (CNH) e documentos vinculados ao Detran podem ser obtidos na sede do órgão, na avenida ACM. Já os relacionados ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) estão disponíveis na sede do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A Embasa não pretende instalar um ponto de atendimento no Shopping Bela Vista. A população agora deve recorrer a unidade da empresa, na rua Silveira Martins, no Cabula. O telefone de contato é (71) 3387-8258.

O SAC do Bela Vista começa a atender no dia 26 de março, às 14 horas.

