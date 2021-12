SAC de Cajazeiras retoma atendimento sob regime especial

O SAC de Cajazeiras, bairro de Salvador, retomou o atendimento ao público nesta segunda-feira, 5. A unidade ficou 30 dias fechada para uma reforma. O SAC Cajazeiras fica localizado rua Estrada do Coqueiro Grande, na Fazenda Grande III, com funcionamento de segunda a sexta-feira, 7h às 17h, e aos sábados, de 8h às 12h.

O atendimento no posto é realizado de maneira agendada, através do SAC Digital - para entrar na plataforma, basta acessar www.sacdigital.ba.gov.br na internet ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS.

Durante a pandemia o posto está atendendo sob regime especial, apenas para entrega de RG e CPF e alguns serviços do Detran: renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de entrega da 2ª via de CNH e Permissão Internacional para Dirigir (PID), que devem ser solicitadas no próprio site do Detran-BA.

A Rede SAC reforçou a necessidade dos cidadãos redobrarem a atenção aos cuidados recomendados pelo Governo do Estado e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ao se dirigem ao SAC Móvel.

