SAC Bela Vista começa a atender o público nesta sexta

O novo posto do SAC será inaugurado na nesta quinta-feira, 27, a partir das 16h, no piso L1 do Shopping Bela Vista, no Cabula e contará com a presença do governador Jaques Wagner. A unidade começa a atender o público nesta sexta-feira, 28, das 8 às 20 horas, mesmo de segunda a sexta. Aos sábados, das 8 às 13 horas.

A nova unidade de atendimento ao cidadão substitui o posto SAC Iguatemi, fechado no dia, 19, devido a problemas estruturais, e tem a capacidade para mais de cinco mil atendimentos diários, vai ofertar 108 serviços de 17 órgãos públicos diferentes.

O SAC Bela Vista contará com o sistema de atendimento, adotado em toda a rede SAC: é o Sistema Atende, voltado para gerenciamento e distribuições de senhas eletrônicas. Também serão disponibilizados aos usuários os terminais de autoatendimento do SAC Fácil, onde é possível realizar uma lista de serviços de maneira rápida, dispensando a retirada de senha de atendimento, como a emissão da segunda via da conta de água e energia ou atendimento na Delegacia Digital.

No novo SAC o cidadão poderá emitir a carteira de identidade, certidão negativa de antecedentes criminais, carteira de trabalho, CPF e carteira de habilitação, além de buscar outros serviços ofertados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), Detran e Sinebahia. Diariamente, serão ofertadas 315 senhas para emissão de RG, 120 para CTPS e 200, para CNH.

Também estão vinculados aos serviços ofertados pelo novo posto o atendimento da Previdência Estadual, Planserv, Procon, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb), Serviço de Atendimento ao Fornecedor (SAF), Sefaz Estadual, Sefaz Municipal, Junta do Serviço Militar (JSM) e Teatro Castro Alves (TCA).

Para mais informações sobre o atendimento da Rede SAC na capital e interior, basta acessar o site sac.ba.gov.br ou ligar para o 0800 071 5353 (fixo) e 4020 5353 (celular).

