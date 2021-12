SAC atende vítimas de incêndio na região dos Alagados

Uma ação emergencial do SAC Móvel vai atender, desta terça-feira, 20, até a próxima quinta, 22, as 85 famílias que ficaram desalojadas em decorrência de um incêndio na Baixa do Petróleo, região dos Alagados, no dia 14 de janeiro.

Entre os serviços oferecidos estão a emissão de RG, CPF e pesquisa para a segunda via de certidões de nascimento e casamento e de carteiras de trabalho, que serão entregues posteriormente no posto SAC de Periperi. As famílias também terão direito a três refeições diárias no Restaurante Popular do Comércio.

A unidade do SAC Móvel vai funcionar das 8h às 17h, na Rua Coronel Felinto Sampaio, no bairro de Massaranduba, próximo ao Salão do Reino das Testemunhas de Jeová.

adblock ativo