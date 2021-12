SAC altera funcionamento no feriado de Nossa Conceição

Dos seis postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) que funcionam aos sábados, apenas dois estarão abertos no dia 8 de dezembro, data em que se comemora o feriado religioso de Nossa Senhora da Conceição. O SAC Lauro de Freitas e o SAC Feira Centro II terão expediente normal, nos horários habituais. As demais unidades lotadas na capital que abrem no final de semana - Barra, Iguatemi, Salvador Shopping e Paralela - estarão fechadas no dia 8, retomando o atendimento na segunda-feira, 10.

O SAC Lauro de Freitas, localizado no estacionamento G1 do Shopping Passeio Norte, funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. A unidade oferece a emissão da carteira de identidade, CPF e certidão negativa de antecedentes criminais, além do atendimento para a Embasa, Planserv, Coelba, Previdência Estadual, Sefaz Estadual, Detran e Tribunal Regional Eleitoral (TRE). No posto, o cidadão também pode buscar orientação do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ/BA), do Serviço de Atendimento ao Fornecedor (SAF) e do Sinebahia.

Interior - No interior do Estado, o SAC Feira Centro II atende aos moradores de Feira de Santana na Rua Vasco Filho, n° 23, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e no sábado, das 8h às 12h. O posto conta a com a emissão do documento de identificação, CPF e antecedentes criminais, bem como atendimento para a Previdência Estadual, Sinebahia, Detran, Planserv, Sefaz Estadual e Serviço de Atendimento ao Fornecedor (SAF). A unidade ainda conta com o SAC Educação, com serviços específicos de recursos humanos para a carreira de professor.

As demais 38 unidades da rede SAC, entre postos lotados tanto na capital e região metropolitana como no interior do Estado, bem como os Pontos Cidadão, funcionam de segunda a sexta-feira e estarão abertos na segunda-feira, 10.

Mais informações sobre serviços e horários da rede SAC na capital e interior estão disponíveis no www.sac.ba.gov.br ou pelos números 0800 071 5353 (fixo) e 4020 5353 (celular).

adblock ativo