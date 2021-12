"Sabia que lá só tinha barão”, diz suspeito de balear turista em hotel

A Polícia Civil apresentou, nesta setxa-feira, 17, na sede da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba), José Lucas Santos Nascimento, 21 anos. Ele é apontado pela polícia como o autor do disparo que atingiu o turista Rogério Ferreira da Silva, 42, durante um assalto no Iguatemi Business Flat, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, na noite da última quarta, 15.

José afirmou que cometeu o crime sozinho. “O adolescente e o taxista são inocentes. Eles não têm nada com essa situação. O taxista nem sabia o que iria acontecer. Eles estão assumindo coisas que foi eu que fiz”. Sobre o tiro que atingiu o turista, José disse que foi acidental. “A arma disparou sem querer. Eu cheguei no hotel para assaltar os turistas, sabia que lá só tinha barão”, explicou.

A delegada Marita Souza, titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), afirmou que José foi preso após trabalho de inteligência entres as polícias Civil e Militar. “Recebemos a informação de que ele estava com a companheira em um hotel no Nordeste de Amaralina onde efetuamos a prisão”.

A delegada Maria Selma, titular da 16ª DT, disse que José já tinha passagens pela polícia. “Ele já foi preso por tráfico de drogas e roubo. Dessa vez teve a infeliz ideia de vir assaltar em um prédio aqui no Caminho das Árvores e hoje está aqui sendo apresentado”, declarou.

A delegada explicou que o adolescente que aparece na imagem foi apreendido e está na Delegacia do Adolescente Infrator (DAI). Já o taxista foi até a unidade policial prestar depoimento. “Ele se apresentou, na manhã da última quinta-feira, e alegou não conhecer os homens. Fez um retrato falado dos suspeitos, exame de corpo de delito e foi liberado”.

