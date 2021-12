Rui recebe Barrichello para discutir implantação de complexo automobilístico

Salvador pode ganhar em breve uma pista voltada exclusivamente para o automobilismo. O governador Rui Costa receberá na manhã desta terça-feira, 9, um grupo de empresários, liderados pelo ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello, para discutir a implantação de um complexo para o esporte no entorno da Arena Fonte Nova, em Salvador.

Também participam do encontro, que ocorre na sede da governadoria, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), na capital baiana, o secretário estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães, e o presidente da Arena, Dênio Cidreira, além de outros empresários ligados ao automobilismo no Brasil.

