Rui quer que o 2 de Julho seja reconhecido nacionalmente

Durante a passagem pela Lapinha, o governador da Bahia, Rui Costa, afirmou o desejo de tornar o 2 de Julho um evento reconhecido por todo o país.

"É a data que simboliza a raça, a determinação, a coragem, o desejo de liberdade do povo baiano, e aqui se materializou a Independência do Brasil, não só da Bahia. Espero que não muito longe haja um reconhecimento nacional dessa data", disse ele.

Rui e o prefeito de Salvador, ACM Neto, deram início os festejos pela 192 anos da Independência da Bahia na manhã desta quinta, 2, no Largo da Lapinha, onde depositaram flores no busto do general Labatut. De lá, eles seguiram o cortejo em direção ao Centro Histórico.



O desfile do 2 de Julho é o primeiro teste de popularidade de Rui Costa, desde que foi eleito. Ele não esteve presente na Lavagem do Bonfim, por conta de uma virose, sendo representado pelo vice-governador, João Leão.

