Rui propõe tarifa única de R$ 3 para andar de metrô e ônibus

O sistema de metrô vai começar a cobrar passagem a partir de 2 de janeiro de 2016, de acordo com entrevista do governador Rui Costa nesta quarta-feira, 16. O preço do bilhete ainda não está fechado, mas o petista disse que pretende cobrar o mesmo valor da tarifa de ônibus, atualmente R$ 3,00. A ideia é que pagando apenas esse valor, o passageiro ande de ônibus e metrô.

"Eu pretendo conversar com o prefeito de Salvador (ACM Neto). Mas nossa proposta é que pague o mesmo valor da passagem de ônibus urbano", explicou o governador. Ele disse que o acordo sobre a integração dos transportes está próximo de ser fechado e a intenção é que já esteja em vigor em janeiro do próximo ano, quando também começa a cobrança de passagem do metrô.

Os bilhetes começam a ser vendidos a partir desta segunda, 28. No dia seguinte, será inaugurada a nova estação do metrô em Pirajá com a presença da presidente Dilma Rousseff. Essa será a oitava estação do metrô em funcionamento. As demais são Bonocô, Bom Juá, Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Acesso Norte e Retiro.

