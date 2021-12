Rui faz acordo com MST e promete agilidade no cumprimento

Com o boné do Movimento Sem Terra (MST) e em cima de um palanque improvisado, o governador Rui Costa (PT) discursou para integrantes do MST nesta quarta-feira, 27, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O petista reafirmou acordo firmado com o grupo, que está acampado no CAB.

Rui disse que cumpre o que prometeu e que os primeiros resultados poderão ser vistos em um prazo de 30 dias. Para isso, ele disse que sua "determinação aos secretários é que não percam tempo na burocracia, porque o povo tem pressa em ter benefícios".

Antes do discurso, o governador se reuniu com alguns representantes do MST e definiu a construção de escolas e quadras nos assentamentos, entre outras medidas. Em contrapartida, os integrantes devem desocupar algumas áreas onde são desenvolvidas pesquisas agrárias no estado.

adblock ativo