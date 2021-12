Rui e Neto solicitam obras de contenção em 36 áreas de risco

O governador da Bahia, Rui Costa e o prefeito de Salvador, ACM Neto, foram a Brasília e fizeram mais um pedido de urgência ao ministro das Cidades, Gilberto Kassab, em reunião nesta quarta-feira, 20. Foram solicitadas obras de contenção emergencial de encostas em 36 áreas, e a construção de moradias seguras para cerca de cinco mil famílias, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida.

De acordo com o governo, o estado e a prefeitura têm identificado locais onde serão construídas as casas. As famílias que estão em locais de risco ou foram encaminhadas para abrigos ou recebem aluguel social.

As cinco mil unidades do Minha Casa, Minha Vida estão divididas entre pleitos do Estado e da Prefeitura, informou o governo. Rui Costa alertou sobre a necessidade de garantir um lugar adequado para que essas famílias possam viver.

"Temos que levar essas pessoas para um lugar seguro. As famílias precisam da garantia de um bom lugar para morar", disse o governador ao ministro.

Segundo o Neto, o pedido é resultado de levantamentos sobre as principais áreas de riscos e os imóveis que precisarão ser evacuados. Também foi realizado um mapeamento das famílias que precisarão ser contempladas com as novas residências.

Kassab respondeu, prontamente, que o trabalho conjunto entre governo federal, estado e prefeitura vai seguir com urgência. Ele reafirmou que este compromisso é de todos e que a presidente Dilma Rousseff acompanha a situação desde os primeiros deslizamentos. "Recebi ligações da presidente Dilma e do vice-presidente, Michel Temer, antes dessa agenda e posso assegurá-los que existe a determinação para este apoio".

adblock ativo