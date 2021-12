Rui Costa realiza vistoria em obra da Linha Azul e entrega campo de futebol em Salvador

O governador Rui Costa (PT) realizou nesta segunda-feira, 5, uma vistoria nas obras que integram o corredor viário da Linha Azul, que vai ligar o bairro de Patamares, na orla Atlântica de Salvador, ao Subúrbio Ferroviário. Além disso, realizou uma visita às obras da duplicação da interligação Estrada de Campinas x São Caetano x BR-324. Na ocasião, também foi autorizada a pavimentação da via de ligação Boa Vista de São Caetano × Campinas de Pirajá e entregue a requalificação de um campo de futebol, situado no entorno da Linha Azul.

“Essa é uma obra bastante complexa, que vai ter o trânsito completamente alterado. Hoje quem passa diariamente aqui precisa subir a ladeira no sentido de São Caetano, em breve vai ter uma pista dupla, uma no sentido São Caetano e outra no sentido Campinas, então todo esse tráfego vai ser modificado, trazendo mais qualidade de vida, dignidade, conforto e segurança pra quem mora e passa aqui pela região”, destacou o governador.

As intervenções para duplicação da via são executadas pela Conder e possuem investimento de R$ 647 milhões em um traçado de 12km. No trecho vistoriado nesta segunda, são cerca de R$34 milhões.

Projeto Linha Azul

O projeto da Linha Azul consiste em um sistema viário que compreende a integração da Avenida Pinto de Aguiar à Avenida Gal Costa, que está sendo duplicada, e implantação da Ligação Pirajá x Lobato, constituindo um uma nova via transversal à Avenida Luiz Vianna Filho (Paralela).

O secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado, Nelson Pelegrino, destacou a relevância da obra para a população da capital baiana. “É um conjunto de obras de extrema importância. É a implantação de corredores alimentadores de transporte de média e alta capacidade que ligam a Avenida Pinto de Aguiar à Avenida Gal Costa, a duplicação da Avenida Gal Costa e implantação da ligação Pirajá X Lobato. Junto com mais esta etapa do novo sistema viário, devolvemos uma área de lazer completamente revitalizada, que é o campo Boa Vista do Lobato de São Caetano, com arquibancadas, vestiário, enfim, um equipamento público com a dignidade que o povo merece”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado, Nelson Pelegrino.

Obra autorizada

O serviço de pavimentação asfáltica autorizado pelo governador será executado em um trecho de 800 metros de pista simples e uma faixa por sentido com conexão entre os bairros de Boa Vista do São Caetano e Campinas de Pirajá. O conjunto de intervenções inclui calçada, microdrenagem e iluminação pública, no qual são investidos mais de R$1,1 milhão na obra, com duração de 90 dias.

Campo de Futebol

Foi realizada a requalificação em um campo de futebol arenoso que conta com instalação de 972m² de tela de proteção; arquibancada; quatro postes de iluminação, cada um com três refletores em LED, além de vestiários, com recursos de mais de R$ 327 mil.

