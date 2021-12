Rui Costa propõe criação de consórcios de saúde

Descentralizar a assistência de saúde no estado, reequilibrar as finanças municipais, desafogar os grandes hospitais da capital baiana e ampliar o acesso da população a exames e consultas.



Este é o objetivo do Consórcio Saúde, apresentado na sexta-feira, 20, pelo governador Rui Costa e o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, a prefeitos e presidentes de consórcios públicos, na União dos Municípios da Bahia, no Centro Administrativo.



O programa funcionará como modelo de financiamento interfederativo, em que o estado arcará com 40% do total destinado a consultas, exames e outros procedimentos médicos nos municípios.



As prefeituras entrarão com os 60% restantes - atualmente os municípios chegam a custear 90% do valor gasto com procedimentos médicos a cada paciente.



A intenção é que sejam constituídos pelo menos 10 consórcios com as 28 microrregiões de saúde no estado, que contribuirão com valores proporcionais ao número de habitantes.



O estado ficará responsável pelos recursos que vão financiar a construção e o aparelhamento de 28 policlínicas, com 32 especialidades. Entre elas, cardiologia, angiologia, endocrinologia, além dos serviços de tomografia e ecocardiograma.



A implantação de cada uma custará R$ 12 milhões e a manutenção, R$ 700 mil mensais. A expectativa é que todas funcionem até o final de 2016 e, até o fim deste ano, 10 comecem a ser construídas. "As demais, vamos fazer conforme o ingresso de recursos", disse Rui Costa.



Assistência



Municípios que abrigarão as policlínicas serão escolhidos conforme a infraestrutura para absorver médicos, existência de laboratórios, unidades de pronto atendimento e postos de saúde da família. A distância para a capital e o número de usuários do SUS também serão critérios de escolha.



A intenção, segundo o secretário da Saúde, é descentralizar a assistência para que evitar o deslocamento dos pacientes para Salvador, região metropolitana ou outras cidades-polo.



"O consórcio vai desafogar grandes hospitais, que lotam de pacientes que não são atendidos adequadamente nas cidades de origem. Muitos municípios não possuem condições para a resolução dos casos, o que acaba sendo um problema para o paciente", disse Vilas-Boas.



Para o prefeito de Mutuípe (a 236 km de Salvador), Luís Cardoso (PT), a expectativa é que o custo com o transporte de pacientes seja revertido para outras demandas. "Temos 23 mil habitantes e gastamos muito com o transporte diário de pacientes para grandes cidades. Dispomos de cinco veículos, o custo é muito alto", afirmou.



Efetivação



Para que seja autorizado a vigorar, o projeto será transformado em lei estadual e, após aprovação, em lei municipal. A partir daí, as empresas para execução dos serviços serão contratadas.



"O consórcio contará com gestão profissional feita por pessoal treinado e capacitado. Município e estado participarão como cotistas", explicou Rui Costa.

