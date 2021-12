Rui Costa participa do Novenário do Senhor do Bonfim

O governador Rui Costa participou de uma missa solene no Novenário do Nosso Senhor do Bonfim neste domingo, 18. A celebração, que marcou o encerramento das festividades religiosas em homenagem ao Senhor do Bonfim, foi presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, na Igreja do Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa.

Rui, que completa 52 anos neste domingo, recebeu uma homenagem do arcebispo,e foi anunciado como o paraninfo da missa. Na Basílica, o governante afirmou estar se recuperando bem da traqueobronquite que o impossibilitou de participar da Lavagem do Bonfim, na última quinta-feira, 15, e que também o afastou das atividades na governadoria por três dias.

Estiveram presentes na solenidade o vice-governador e secretário estadual do Planejamento, João Leão, e os secretários estaduais da Saúde, Fábio Vilas Boas, da Casa Civil, Bruno Dauster, da Promoção da Igualdade Racial, Vera Lúcia Barbosa, da Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, e da Comunicação, André Curvello, além de outras autoridades.

adblock ativo