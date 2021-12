Rui Costa inaugura novo prédio da 13ª Delegacia em Cazajeiras

O governador Rui Costa inaugurou nesta terça-feira, 10, o novo prédio da 13ª Delegacia Territorial (13ª DT), em Cajazeira 10. A unidade saiu do local conhecido como Rótula da Feira para um endereço em frente ao campo da Pronaica, no mesmo bairro.

Cerca de R$ 2,3 milhões foram investidos para construir a nova 13ª DT, que terá efetivo de 40 policiais civis, entre delegados, escrivães e investigadores. O governador ainda entregou 39 viaturas para municípios da Grande Salvador.

Entre as cidades que receberão os equipamentos, além da capital baiana, estão Lauro de Freitas, Vera Cruz, Itaparica, Candeias, Simões Filho, Camaçari e Madre de Deus.

Além do chefe do executivo estadual, estavam presentes à cerimônia de entrega do equipamento o titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Maurício Barbosa, o delegado-chefe da Polícia Civil, Bernardino Brito Filho, e o comandante-geral da Polícia Militar (PM), Anselmo Brandão.

O governador disse que a entrega das viaturas faz parte do processo de renovação da frota, que já conta com 1.600 veículos novos.

Já o novo prédio da delegacia, explicou o governador, vai proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, além de melhor servir à população.

“A ideia é acolher a população da melhor maneira possível, além de providenciar mais conforto para nossos agentes de segurança”, disse Rui Costa. “Também já estamos estudando, juntamente com o comando da PM, como aumentar o efetivo da corporação na região, que é muito grande”, disse.

O delegado-chefe da Polícia Civil, Bernardino Filho, explicou que a inauguração da nova delegacia faz parte do programa de valorização dos servidores. “O antigo prédio deixava a desejar, tanto para a comunidade quanto para os servidores”, avaliou.

O gestor explica que a chegada do novo prédio tornar possível manter o foco na função primordial da unidade, que é a investigação. “Haverá um redesenho da forma como desenvolvemos as nossas atividades, de forma a fazer com que os policiais deixem plantões para priorizar as atividades de polícia judiciária, que culminam no processo de investigação”, finalizou.

