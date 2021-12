Rui Costa e Bruno Reis lamentam morte de Genival Lacerda

O governador Rui Costa lamentou a morte de um dos maiores ícones da música nordestina, Genival Lacerda, nesta quinta-feira, 07, vítima da Covid 19. No Twitter, o governador relembrou ainda as características do forrozeiro.

"Triste notícia do falecimento do cantor Genival Lacerda, mais uma vítima da #covid19 no Brasil. Sempre será lembrado pela irreverência e por sua paixão pelo Nordeste. Foi um dos grandes ícones do forró e da cultura nordestina. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs", expressou Rui.

O prefeito Bruno Reis também lamentou a morte de Genival Lacerda e disse que a música nordestina sempre esteve presente em sua vida, por ter nascido no interior.

“O Brasil perde uma das maiores expressões regionais, um artista que marcou presença em nossas vidas com toda a alegria e irreverência. Nós, nordestinos, principalmente os que nasceram em cidades do interior, como é o meu caso, temos uma gratidão imensa a Genival Lacerda, que na hierarquia da música brasileira ocupava um dos postos mais altos, ao lado de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Sivuca”, afirmou.

Bruno Reis disse também que a população não deve "baixar a guarda" para o coronavírus, vírus causador da Covid-19, que vem matando pessoas, e reforçou que, "mais do que nunca, é fundamental respeitar os protocolos, usar máscaras e manter o distanciamento social".

