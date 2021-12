Rui Costa e ACM Neto visitam áreas afetadas pela chuva

O governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto visitam, na manhã desta terça-feira, 12, as áreas atingidas pela chuva em Salvador no fim de semana. Eles verificaram a situação na Baixa do Fiscal, onde um deslizamento de terra atingiu nove casas e quatro pessoas morreram. De lá, eles seguiram para a rua São Domingos, na Liberdade. Lá, imóveis também tiveram as estruturas afetadas pela chuva.

Os dois visitaram as casas para ouvir as reclamações e demandas dos moradores e se comprometeram em realizar as melhorias necessárias na região.

No mês de abril, outras 15 pessoas morreram em deslizamentos de terra nas localidades do Barro Branco, na avenida San Martin, e de Marotinho, em Bom Juá.

Após estas duas ocorrências, Rui Costa e ACM Neto sobrevoaram a cidade, observando as áreas de risco e determinaram a retirada as famílias das casas nestas regiões.

Justiça

Nesta segunda, o prefeito anunciou que a Procuradoria Geral do Município entrará com ações judiciais para garantir a saída das pessoas da área de risco.

Atualmente, Salvador contabiliza cerca de 600 locais que enfrentam alguma ameaça relacionada à chuva.

O governo municipal também garante que os desabrigados serão alojados em abrigos ou vão receber aluguel social.

Junto com moradores, Rui Costa analisou a situação das encostas (Foto: Manu Dias | GovBA)

