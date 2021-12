O governador da Bahia Rui Costa (PT) e o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) participam, na manhã desta segunda-feira, 2, do desfile que festeja a Independência da Bahia.

Os políticos, que são acompanhados de aliados, hastearam as bandeiras da Bahia e de Salvador, além de depositarem flores no busto do General Labatut, na Lapinha.

Rui destacou que “aqui se materializou a independência do Brasil, e essa paixão carrega os baianos. Num dia em que temos jogo do Brasil na Copa do Mundo, as ruas já estão lotadas desde cedo, com o povo querendo participar do cortejo. É um orgulho que está no sangue do povo da Bahia”.

Já Neto afirmou que "a gente fica muito feliz de participar de mais uma festa cívica, que é o momento de reforçamos todo o apreço e compromisso que a gente tem com a Bahia e os baianos".

Logo em seguida, eles saíram para acompanhar o desfile até o Centro da cidade. A caminhada dos políticos até seguida de aplausos e protestos.

Alguns presidenciais, como Ciro Gomes, Levy Fidelix e Guilherme Boulos, também participam do desfile.

Rui Costa e ACM Neto participam do desfile do 2 de Julho | Foto: Divulgação/ATarde

