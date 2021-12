Rui Costa e ACM Neto lamentam naufrágio em Mar Grande; governo decreta luto

O governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto lamentaram o acidente que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 24, em Mar Grande, envolvendo o naufrágio de uma lancha com mais de 100 passageiros.

"Lamento profundamente o acidente ocorrido esta manhã em Mar Grande e manifesto minha solidariedade aos familiares das vítimas", lamentou Rui. "Neste momento de profunda dor, presto minha solidariedade às vítimas e familiares do acidente em Mar Grande", disse Neto. Ambos usaram seus perfis no Twitter para comentar sobre o caso.

Rui ainda disse que "todas as forças do governo do estado estão mobilizadas para dar assistência e prestar socorro às vítimas" e que ele vai acompanhar de perto o trabalho das equipes de resgate. Neto, por sua vez, informou que todos os órgãos da prefeitura estão envolvidos no atendimento às vítimas.

Ainda segundo o prefeito, uma equipe da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) está prestando o atendimento social e psicológico para as pessoas resgatadas.

O secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, Marcus Cavalcanti, divulgou vídeo no perfil do órgão no Twitter, onde diz que todas as embarcações são vistoriadas pela Marinha do Brasil e que a documentação está regular. O governo decretou três dias de luto oficial, contados a partir desta quinta.

O Estado está acompanhando o resgate das vítimas do acidente na travessia Mar Grande - Salvador. pic.twitter.com/W9DCMiV47P — Infraestrutura Bahia (@SeinfraBA) August 24, 2017

