Rui Costa e ACM Neto abrem festejo pelo 2 de Julho

O governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto participaram da solenidade e hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia, de Salvador e do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), em frente ao panteão no Largo da Lapinha, na manhã desta quinta-feira, 2. A cerimônia abriu os festejos pelos 192 anos da Independência do Brasil na Bahia.



>> Participe da cobertura do 2 de Julho do A TARDE mandando fotos e vídeos

Além deles, o presidente da Assembléia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo (PDT), e o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Paulo Câmara, marcaram presença no evento. Os secretários estaduais de Turismo, Nelson Pelegrino, e Cultura, Jorge Portugal, a senadora Lídice da Mata, o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, também estiveram por lá.

Na oportunidade, Rui ainda depositou flores no busto do general Labatut.

Após a solenidade de abertura, as autoridades acompanham o cortejo dos carros com as imagens do Caboclo e da Cabocla até a Praça Thomé de Souza, no Centro Histórico.

