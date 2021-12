O governador Rui Costa afirmou, nesta terça-feira, 3, durante a live do Papo Correria nas redes sociais, que o Governo do Estado vai aguardar a definição da nova tarifa de ônibus da capital baiana e, a partir daí, vai estudar e tomar uma decisão com relação ao aumento ou não da tarifa do metrô.

Quando questionado por um seguidor sobre o aumento da tarifa do metrô, Rui afirmou que não é político de demagogia. “Não cheguei até aqui mentindo para o povo… Vamos avaliar e em breve divulgar a decisão do Estado”, declarou ele ao explicar que não tinha como afirmar se a tarifa do metrô iria aumentar neste momento.

Assista abaixo a live do Papo Correria desta terça-feira, 3:

Da Redação Rui Costa diz que aguardará tarifa de ônibus para decidir sobre o metrô

