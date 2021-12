Rui Costa confirma convite a ministro para entrega de aeroporto em Conquista

O governador Rui Costa inaugurou na manhã desta quarta-feira, 17, 27 novos leitos no Hospital da Mulher, no Largo de Roma, em Salvador. Durante o evento, o gestor falou sobre a relação com o Governo Federal e o convite feito para o Ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, participar da inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano.

Durante a coletiva, Rui disse que ele mesmo ligou para o ministro. “Só para dirimir qualquer dúvida, eu sou um gestor. Eu não gosto do 'disse-me-disse' da política. Quem ligou para o Governo Federal convidando o ministro para o evento fui eu pessoalmente. Peguei o telefone e liguei convidando, porque não podemos misturar as coisas, no debate da política e no debate da gestão, mesmo o atual governo não tendo contribuído financeiramente com o aeroporto", declarou.

O repasse financeiro para as obras do aeroporto foi feito em 2012, durante o governo Dilma. A intervenção foi finalizada em novembro de 2018, durante a gestão de Michel Temer.

Sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro na inauguração, o gestor afirmou que ainda não há confirmação sobre a vinda. “Eu liguei para ele, disse que estava convidando o ministro e estendendo o convite ao presidente e a todo o Governo. Não tive resposta ainda. O ministro me garantiu a presença dele. Não houve qualquer comunicado da presença do presidente”.

Entre as questões levantadas durante a coletiva, está a Reforma da Previdência, aprovada pela Câmara dos Deputados. Rui Costa destacou a importância de discutir alguns pontos do texto e agradeceu a contribuição dos deputados: "Eu pedi ajuda da bancada inteira. Por exemplo, a retirada da capitalização que, na minha opinião, era um item extremamente prejudicial ao povo brasileiro, ao povo baiano, e eu pedi para eles que não votassem enquanto não tirassem o trabalhador rural da reforma; que não tirasse os benefícios de ação continuada enquanto não se garantisse que os principais itens da Previdência estivesssem garantidos na constituição. Só tenho a agradecer a bancada por ter se mantido firme até o governo ter flexibilizado", finalizou o governador.

