Rui Costa assina contrato para início das obras de implantação do VLT

O governador Rui Costa assinou nesta quarta-feira, 13, o contrato para início das obras de implantação do Sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que ligará o Comércio, em Salvador, até a Ilha de São João, no município de Simões Filho. O valor da obra é de R$ 1,5 bilhão e terá início em seis meses.

Em evento no Salão de Atos da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), o governador falou sobre a implantação do novo sistema: “A população do subúrbio, com o VLT, passa a ter um transporte rápido, confortável, que abre espaço também para o desenvolvimento da cidade pra aquela região”.

O VLT irá substituir o atual sistema de trens que faz a linha da Estação da Calçada ao bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário. Com cerca de 20 quilômetros de extensão, 22 estações e capacidade para transportar cerca de 150 mil usuários por dia, o VLT será do tipo monotrilho, movido à propulsão elétrica, sem emissão de agentes poluentes que prejudicam o meio ambiente. As atuais dez estações dos trens do Subúrbio serão desativadas.

adblock ativo