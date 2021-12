Rui Costa anuncia reajuste de diárias de policiais no Carnaval

O governador Rui Costa anunciou, nesta quinta-feira, 9, na sua página do Facebook, que as diárias dos plantões de Carnaval deste ano que serão pagas aos policiais militares e civis, bombeiros e técnicos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) até o próximo dia 24 serão reajustadas en 6,29% com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) de 2015.

Na oportunidade, Rui também informou que nos próximos dias encaminhará à Assembleia Legislativa da Bahia, o projeto de lei que estabelece novos critérios para a concessão do Prêmio por Desempenho (PDP).

Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social do Governo da Bahia (Secom), a nova lei do PDP estabelece novas faixas de premiação aos policiais que atingem a meta de redução dos índices de violência.

