Rui Costa anuncia construção do Hospital Ortopédico da Bahia

O governador Rui Costa assinou nesta sexta-feira, 16, um decreto de desapropriação da área da antiga BR-Distribuidora, no Stiep, em Salvador, para construção de um novo hospital exclusivo para área de Ortopedia. O anúncio foi realizado nas redes sociais. Rui informou que o Hospital Ortopédico da Bahia contará com 200 leitos, 12 salas de cirurgia, sendo duas ambulatoriais, 20 leitos de UTI adulto e dez leitos de UTI pediátrico. A expectativa é de que o hospital seja inaugurado até o final de 2021.

O decreto de desapropriação será publicado no Diário Oficial do Estado deste sábado, 17. O governador informou que o Hospital Ortopédico da Bahia também vai atuar nas áreas de pesquisa e ensino, para formação de novos profissionais. A nova unidade vai substituir o antigo Hospital Manoel Victorino.

“O antigo Manoel Victorino tem 70 anos, com infraestrutura que não representa o padrão dos novos hospitais. Vamos construir o novo hospital com o dobro de leitos que temos no Manoel Victorino e sem as limitações de cirurgias que temos hoje por conta da estrutura do prédio e de equipamentos”, informou Rui.

Rui, acompanhado do secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, e do diretor do Hospital Manoel Victorino, Daniel Alencar, destacou que o novo hospital vai acabar com as filas de espera de cirurgias ortopédicas na rede de saúde do Estado. O secretário, por sua vez, ressaltou que a unidade contará com seu próprio centro de reabilitação, dotado de equipamentos modernos e uma piscina, onde os pacientes poderão realizar fisioterapia.

