Rui Costa afirma que morou em área atingida por deslizamento

O governador da Bahia Rui Costa afirmou ao A TARDE que morou na região onde um barranco deslizou atingindo nove casas na Baixa do Fiscal, em Salvador. Quatro pessoas morreram no desmoronamento.

O petista contou nesta segunda-feira, 11, que residiu nesta área quando era criança e já tinha percebido o perigo quando sobrevoou as áreas afetadas pela chuva com o ministro da Integração Gilberto Occhi e o prefeito ACM Neto.

Rui Costa disse que, na ocasião, mostrou para Occhi a região onde morou na infância. Após a tragédia deste domingo, 10, Dia das Mães, o petista ligou para o ministro. "Liguei ontem (domingo) para o ministro e falei que o local onde morei caiu", contou.

Consternado com a situação das famílias que perderem os parentes e suas casas, o governador disse que pretende visitar o local do deslizamento na tarde desta segunda. O horário, no entanto, não foi informado.

Ele, que conversou com o prefeito ACM Neto neste domingo, disse que vai se reunir novamente com o democrata, entre esta segunda e terça, para discutir um programa de ações "ainda mais efetivas" para atender as áreas afetadas pela chuva e evitar mais mortes por deslizamento de terra e desabamento.

Rui disse que já foram realizadas algumas iniciativas, como a construção de mais de 90 encostas, que devem ser entregues até o final do ano que vem, mas informou ainda que pretende pedir mais recursos para investir nos programas de apoio às famílias vítimas da chuva.

De acordo com o governador, ele e ACM Neto devem se unir para fazer o pedido ao governo federal.

<GALERIA ID=20047/>

<GALERIA ID=20046/>

