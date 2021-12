Rui autoriza obra em encosta na Liberdade estimada em R$ 20,2 mi

O governador Rui Costa assinou nesta segunda-feira, 7, a ordem de serviço para início das obras de recuperação de contenção de encostas na rua São José, no bairro da Liberdade, em Salvador. No local, quatro pessoas morreram após um deslizamento de terra em 2015.

O trabalho foi estimado em R$ 20,2 milhões. Este é o maior volume já investido pelo petista para recuperação de áreas de risco geológico.

Rui, que nasceu na Liberdade, lembrou as vezes em que ele presenciou desabamento de terra na região. "Não estou aqui só como governador, estou realizando um sonho de infância, garantindo mais segurança e qualidade de vida para todos que moram aqui nessa região", afirmou.

A obra faz parte do Programa de Execução de Obras de Contenção de Encostas em Setores de Risco Alto e Muito Alto do Governo do Estado e é realizada em parceria com o governo federal.

O serviço será executado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

adblock ativo