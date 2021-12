Rui anuncia estudo para instalação de teleféricos em Salvador

O governador Rui Costa anunciou nesta quinta-feira, 27, um estudo para instalação de teleféricos para fazer a ligação de alguns bairros até as estações do metrô, em Salvador. Para a elaboração do projeto foi confirmada a captação de 470 mil euros.

“Continuo trabalhando para melhorar cada vez mais a mobilidade urbana de Salvador e toda a região metropolitana”, declarou o governador.

A decisão foi tomada após Rui ter se encontrado com os dirigentes do Egis Group, grupo internacional de consultoria, engenharia, estruturação de projetos e serviços de operação, em Paris (França).

O recurso será financiado por meio do Fundo de Estudos e Ajuda ao Setor Privado (Fasep). Quatros linhas de teleféricos estarão nas estações de metrô dos bairros Bom Juá, Retiro e avenida Bonocô. Já outra ligará o Detran a Pernambués.

O projeto tem previsão de início no mês de novembro deste ano.

