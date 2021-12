Rui anuncia cinco novos trens para metrô de Salvador

Cinco novos trens irão integrar o Metrô de Salvador já estão em fase de montagem na cidade de Araraquara, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo governador Rui Costa na sexta-feira, 6, em sua página no Facebook.

O governador também publicou uma foto de um dos trens e anunciou a chegada do equipamento.

"Esse aí é um dos cinco novos trens do metrô que, brevemente, vão chegar a Salvador. Temos pressa porque as obras estão em ritmo acelerado. Na semana que vem, dia 13, a estação Bonocô será entregue aos soteropolitanos. E já temos a data da inauguração seguinte. Vamos entregar os 12 primeiros quilômetros do percurso em dezembro, com a inauguração da estação Pirajá", escreveu Rui.

adblock ativo