Rui ameaça licitar ônibus para integração com metrô caso não haja acordo

O governador Rui Costa ameaçou lançar um edital de licitação para as linhas de ônibus alimentadoras do sistema metroviário caso não haja acordo com a Prefeitura de Salvador na reunião intermediada pelo Ministério Público, que acontece nesta segunda-feira, 7. “Repito, irei licitar ônibus com ar-condicionado e wi-fi gratuito para toda a população. Também estamos nos articulando a implantação de wi-fi gratuito nas estações do metrô”, disse o petista durante vistoria das novas quatro estações do metrô.

De acordo com Rui, o edital seria lançado já nesta terça, caso não encontre um consenso com o governo municipal sobre a integração entre o metrô e o transporte de ônibus. A prefeitura municipal de Salvador propôs ao Governo do Estado a reestruturação das linhas dos coletivos e a contratação de um estudo definitivo sobre o valor da tarifa dos ônibus de integração com o metrô.

Contudo, o Estado fez uma contraproposta, em que aceitou diminuir em 4% do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias de Serviços (ICMS) que incide sobre o combustível dos coletivos, mas com a condição de existir uma integração real entre os modais. O governo estadual não aceitou realizar o estudo sugerido pelo município.

Transporte metropolitano

Rui Costa também informou que pretende melhorar a qualidade das linhas metropolitanas de ônibus. “Já determinei que a Secretaria de Infraestrutura faça a licitação das linhas metropolitanas de Salvador para este semestre. Vamos exigir também ar-condicionado e wi-fi para os ônibus de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Lauro de Freitas, Camaçari, enfim, toda a região, que fazem a ligação om as estações do metrô”, garantiu Rui.

