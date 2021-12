Rubens Barrichello e Rui Costa discutem implantação de complexo automobilístico em Salvador

Um empreendimento que inclui um kartódromo com capacidade para eventos internacionais foi discuto na manhã desta terça-feira, 10, pelo governador Rui Costa, com vistas à implantação no entorno da Arena Fonte Nova.

A reunião ocorreu na governadoria, onde um grupo de empresários, além do piloto Rubens Barrichello, apresentou o projeto para o qual Rui Costa recebeu do grupo e assinou carta de intenções. A ideia é construir, além do kartódromo, um complexo automobilístico e comercial.

“Nós temos aqui uma carta de intenção para trazer algo novo para Salvador. Em nossos estudos, nós analisamos que a Arena Fonte Nova, após o legado da Copa do Mundo, é um case de muito sucesso. E esse sucesso já será o ponto de partida para a implantação da pista de kart, com uma área de shopping center, praça de alimentação e todo o resto. Temos um grupo muito bom por trás disso, além de um projeto enorme para ser analisado”, disse Barrichello.

À tarde, o grupo, com exceção do governador, visitou a Arena Fonte Nova, onde apresentou à imprensa suas ideias de implantação do kartódromo. "Com certeza tenho chance de correr de kart aqui nessa pista. Fui campeão brasileiro em 1988, aqui na Bahia", afirmou o piloto.

O projeto tem prazo de 120 dias, segundo o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães. "O governador discutiu a implantação de empreendimento no entorno da Arena Fonte Nova e eles terão em torno desse período para nos apresentar uma iniciativa do projeto", disse Magalhães.

Barrichello e empresários visitaram a Arena Fonte Nova

A opção pela Arena se dá em grande parte pela centralização. "É um local escolhido do ponto de vista da locomoção. Em função da mobilidade urbana, através do metrô e também das instalações. Foi de iniciativa dos empresários proporem ao estado e nós estamos avaliando como elemento importante para que isso venha a acontecer", completou o secretário.

Rubinho relembrou ter vivido grandes momentos na carreira em solo baiano. "Meu último campeonato Brasileiro de Kart, em 1988, fui campeão pela quinta vez, na Bahia. Meu primeiro pódio na Stock Car também foi aqui. Inclusive passamos pela pista onde era disputada a Stock Car, o que me trouxe boas emoções e memórias", afirmou.

Rubinho relembrou grandes momentos da sua carreira em solo baiano

De acordo com Barrichello, estudos preliminares da área já foram feitos com sucesso. A área do kart seria a mesma onde antes havia a piscina da antiga Fonte Nova. Ele também mencionou o museu, que teria uma série de materiais seus. "O museu é uma outra ideia. O futebol tem um legado que não dá para discutir. Mas o automobilismo tem uma questão, quando a gente fala de Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, tem um potencial muito grande e através das redes sociais e até do meu canal nas redes sociais, as crianças estão interessadas também pela Bahia. Isso é um outro projeto que pode ser implantado", finalizou Rubinho.

Nos próximos dias, conforme explicou Rubinho, enquanto visitava a Arena Fonte Nova, eles retornarão com um projeto para ser avaliado pelo governo do estado. "Vai depender ainda dos estudos finais a serem desenvolvidos. Mas uma vez tendo todas as aprovações, dentro de um período de até seis meses a gente tem condições de entrega desse equipamento", afirmou o empresário Bruno Fusaro, sócio-diretor da NF.

