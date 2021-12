Ruas e praças de Salvador recebem luzes de Natal

As ruas e praças de Salvador entraram no clima natalino com a inauguração, nesta quinta-feira, 30, da iluminação especial de fim de ano, na Praça 2 de Julho, localizada no Campo Grande. No local também foi instalada a Vila Infantil, aberta com a apresentação do Coral Vozes Reveladas e a presença do Papai Noel e suas “ajudantes”.

O Parque da Cidade também abrigará a Vila Infantil – espaço onde crianças e adultos podem contar com a magia do Natal e fazer os pedidos ao Papai Noel.

Presente ao evento, o prefeito ACM Neto anunciou que até o dia 5 de dezembro serão acionados todos os pontos com iluminação de Natal pela cidade.

No total, serão instalados 5 mil cordões em LED, 100 projetores em LED, 500 peças para postes, 80 projetores em árvores, sete cenários interativos e mais dez árvores de seis metros de altura. O investimento foi de R$ 3,5 milhões.

Uma das novidades para este ano é a inclusão, no roteiro de luzes, da Praça Irmã Dulce, na Cidade Baixa, região que não contava com ponto de encontro para as famílias no período do Natal. Além da iluminação, a praça também receberá apresentações de coral.

Até dia 5 de dezembro, sete pontos da cidade estarão com luzes decorativas que vão marcar todo o período natalino

‘Clean’

No total serão sete localidades na cidade a abrigar decoração com proposta parecida com o Campo Grande. Também serão iluminadas avenidas como a Suburbana.

A iluminação de 2017 ganhou estilo mais ‘clean’ (limpo), com tonalidades em branco, âmbar e dourado. Uma árvore iluminada, com 22 metros de altura, já pode ser apreciada por moradores e visitantes no Dique do Tororó.

