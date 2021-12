Ruas dos Barris serão interditadas por 30 dias a partir desta sexta

A rua Comendador Gomes Costa, no bairro dos Barris, será interditada por 30 dias, a partir desta sexta, 4, por conta de obras de pavimentação e recuperação da calçada. Um trecho da rua Conselheiro Spínola também terá o tráfego bloqueado.

Os serviços fazem parte do projeto "Pelas Ruas do Centro Antigo de Salvador", do Governo do Estado. Nesse mesmo período, também será feita a substituição da rede de água potável e a troca da base da pavimentação existente.

O projeto

A ideia foi planejada para ser executada por etapas, simultaneamente, em diferentes locais do Centro Antigo. Com isso, os bairros próximos foram interligados por cinco lotes. De acordo com a Conder, serão investidos R$ 124 milhões para as obras.

No caso dos serviços nos Barris, eles integram o lote 3 do projeto, que também compreende os bairros da Saúde, parte de Santo Antônio e Tororó, onde, segundo o órgão, serão investidos R$ 26,3 milhões para a requalificação de 90 vias.

adblock ativo