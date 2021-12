Ruas de Salvador são enfeitadas para a Copa do Mundo

Diversas ruas de Salvador já estão no clima da Copa do Mundo. Moradores dos bairros de São Rafael, São Marcos, Boa Viagem, Liberdade e Guarani fizeram questão de decorar as vias para o evento.



O aposentado Roque Correia Nascimento, 53, conta que incentivou os vizinhos a se juntarem para enfeitar a rua Recanto de São Rafael.



Com a colaboração da maioria, Roque comprou bandeirolas verdes e amarelas, e também uma bandeira do Brasil.



"Alguns moradores acharam bobagem gastar dinheiro com isso, mas a rua enfeitada dá mais vontade de torcer. Fica mais bonita, alegre", diz Roque.

Ele afirma que a comunidade ainda quer investir um pouco mais na decoração: "Estamos pensando em fazer umas pinturas. As crianças estão animadas".



O mesmo espírito torcedor está espalhado pela Cidade Baixa. Na Boa Viagem, a rua Gonçalves Dias tem bandeiras, bandeirolas e bolas de futebol penduradas por toda a extensão da via. Por lá, algumas casas também estão decoradas.



"Há cinco copas nós enfeitamos a rua. Este ano, o Mundial é no Brasil, não podia passar em branco", explica o autônomo Luiz Fernando dos Reis, 38. Segundo Luiz Fernando, todos os moradores se reuniram e colaboraram para a decoração.



Já o representante comercial Everivaldo Machado, 50 anos, comprou sozinho as bandeirolas que pendurou na rua Belo Oriente, na Liberdade. "Sempre tomo a iniciativa. Acho importante trazer alegria para a nossa rua durante a Copa", diz.



Apesar dos enfeites, Everivaldo não está muito otimista com a seleção. "Acho que alguns jogadores não aparentam que vão dar tudo de si. Não sei se o hexa vem dessa vez", desconfia.



Por outro lado, o técnico em segurança do trabalho Orlando Vigas, 57, está confiante e acredita na seleção brasileira. No clima da torcida, ele e a esposa, Sônia, decoraram a fachada da casa de quatro andares, na rua Flávio de Paula, no bairro Guarani, que está igualmente enfeitada.



Após o período de jogos, Orlando garante que a decoração será retirada. "O sol e a chuva danificam as bandeirolas, estragam as bandeiras. O que não pudermos reaproveitar será descartado em local apropriado. O resto guardaremos para ser usado em outras festas".

adblock ativo