Ruas de Lazer traz programação para Dia dos Pais

Neste domingo, 12, para comemorar o Dia dos Pais, o Projeto Ruas de Lazer vai trazer novas atrações para os locais onde o projeto acontece, no Dique do Tororó e no Farol da Barra.

As ciranças e adultos vão poder participar de jogos de dominó, dama, futebol, totó e campeonato de botão, além de pintura no rosto e pula-pula. Além das já tradicionais, Ruas de Lazer levará atividades recreativas e esportivas a oito localidades da cidade.

Das 8h até as 12h, o projeto vai levar diversão para pais e filhos, nos bairros de Alto de Coutos, (Rua Franco Velasco) e do Arraial do Retiro. Pela tarde, das 14h às 17h30, o Ruas de Lazer acontece na Estrada do Derba (Igreja Rosa de Toron).

Comemoração - Uma programação especial foi montada para o Dia dos Pais no Dique do Tororó e no Farol da Barra. Para os pais que querem relaxar a mente e o corpo, serão oferecidas aulas de tai chi chuan, das 8h30 às 9h30, nos dois locais.

A programação do Dique conta ainda com aulas de ginástica e atividades recreativas e esportivas. Já no Farol da Barra, das 10h às 12h, haverá uma olimpíada recreativa, com arremesso de peso, salto em altura, tiro ao alvo e matroginástica (ginástica realizada entre pais e filhos).

