Ruas de Lazer terá aula de ginástica e brincadeiras

O Ruas de Lazer deste domingo, 17, trará para as crianças oficina de artes e pintura, miniparque, voleibol, futebol, cama elástica e jogos de tabuleiro. A programação tem início às 8 horas, no Largo do Farol da Barra, s/nº, no bairro da Barra, em Salvador.

O evento, promovido pelo Shopping Barra em parceria com a Prefeitura de Salvador, traz ainda atividades mais calmas, como a aula gratuita de Tai Chi Chuan que acontece das 8h30 às 9h30. Já para quem deseja perder algumas calorias, uma aula de ginástica vai animar os visitantes das 10h às 11h na grama do Farol da Barra.

| Serviço |

Ruas de Lazer - Dia 17 de fevereiro (domingo)

8h às 12h

Oficina de artes, oficina de pintura artística, miniparque, voleibol, futebol, cama elástica, jogos de tabuleiro e brincadeiras



8h30 às 9h30

Aula de Tai Chi Chuan



10h às 11h

Aula de ginástica

