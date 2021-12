Ruas de Lazer tem dança no Dique

O projeto Ruas de Lazer tem na programação deste domingo, 12, zumba (técnica de aprimoramento físico pela dança) e dança de rua, no Dique do Tororó. Segundo o material divulgado pela organização do evento dominical de lazer, dois "aulões" devem ser comandados pela professora Luciana Guerra, da Academia Dance. O público tem acesso livre ao espaço durante toda a manhã, das 8h às 12h.

