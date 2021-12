Ruas de Lazer tem atividades neste domingo

O projeto Ruas de Lazer tem edições programadas para este domingo, 9, a partir das 8h, no largo do Farol da Barra e praça dos Artistas, no bairro do Engenho Velho de Brotas.

O projeto Ruas de Lazer leva para as comunidades recreações para toda a família, como xadrez, dama, dominó, basquete, futebol, vôlei, totó, pula-pula e oficinas de pintura.

A ação é desenvolvida pela Diretoria Geral de Esportes e Lazer da Secretaria Municipal da Educação (DGEL/Smed). A prefeitura também disponibiliza ciclofaixas, das 7h às 16h, no Comércio, Parque da Cidade-orla e Campo Grande-Centro Histórico.

adblock ativo