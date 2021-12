Ruas de Lazer tem agenda especial para a criançada

O projeto Ruas de Lazer montou uma programação especial para o final de semana em comemoração ao Dia das Crianças.

Na manhã deste sábado, 11, o projeto chega, pela primeira vez, à comunidade Cidade de Plástico, em Periperi, oferecendo diversas atividades especiais gratuitas.

No domingo, 12, será a vez do Dique do Tororó receber as atividades. As crianças que estiverem no local vão ter direito de participar das oficinas de pintura, disputar torneios de futebol, basquete e vôlei, gincana e atividades recreativas.

Às 9h, terá início desfile de roupas recicláveis com moradores do Conjunto Bosque das Bromélias e apresentação de um grupo de dança da Boca do Rio. Além disso, grupos de capoeira animarão as crianças, que poderão participar da roda. O bloco afro Malê Debalê fará, ainda, uma apresentação de percussão e dança.

No domingo das crianças, o projeto, uma parceria entre o Shopping Barra e a prefeitura, também estará no largo do Farol da Barra, iniciando às 8h. Além de recreadores, que irão realizar diversos jogos e brincadeiras durante toda a manhã, os pequenos poderão desfrutar de um tobogã inflável, castelo também inflável, quadriciclos, miniparque, além de oficinas de pintura facial e modelagem com bolas e canudos, camas elásticas, vôlei e partidas de futebol infantil.

A ONG Arte, às 10h, realizará uma aula com técnicas de respiração, para crianças e adultos.

Outras opções

A Feira Baiana de Artesanato começa hoje e vai até as 19h de domingo, na Av. Oceânica, Barra, com entrada gratuita. São vendidos produtos para a garotada, como bonecas de pano e peças em massa fria. Serão cerca de 10 barracas destinadas ao público infantil.

No Parque da Cidade, uma opção é visitar a Feira Gastronômica que, amanhã, às 8h, oferecerá um grande piquenique ao som da Roquestra.

O Zoológico de Salvador, que iniciará as atividades às 8h30, com entrada gratuita, terá equipe que estará disponível para o atendimento aos visitantes nas variadas alas do local.

