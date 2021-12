Ruas de Lazer promove mutirão de limpeza no Farol da Barra

O Projeto Ruas de Lazer deste domingo, 9, traz atividades em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, festejado em 05 de junho. Em homenagem a data, vai ser realizado um mutirão de limpeza da praia do Farol da Barra entre 10 e 11 horas. Mergulhadores vão participar da ação, coletando lixo do fundo do mar.

As crianças também vão ter uma aula sobre preservação do meio ambiente por meio de um teatro de fantoches. O evento, que começa às 8 horas, ainda conta com oficina de artes, vôlei, futebol infantil, pintura de rosto, jogos de tabuleiro e diversos brinquedos para a garotada.

