Ruas de lazer leva diversão a bairros no final de semana

O projeto Ruas de Lazer, da Secretaria Municipal de Educação (SMED), leva atividades recreativas neste final de semana para dois bairros de Salvador: no sábado, 3, no Bariri, no Engenho Velho de Brotas e no domingo, 04, na Prainha do Lobato, no Subúrbio. As brincadeiras acontecem das 8h às 12h.

Os jogos mais comuns são: dominó, dama, miniparque, futebol, totó, campeonato de botão, pintura no rosto e pula-pula. O projeto também acontece todos os domingos no Farol da Barra e Dique do Tororó, em parceria com o shoppings Barra e Piedade, expandindo para aulas de ginástica, Tai Chi Chuan e Yoga.

