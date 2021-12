Ruas de Lazer garante diversão em três bairros

Para quem gosta de esporte e diversão, neste final de semana será repleto de opções. O projeto Ruas de Lazer leva a três bairros de Salvador brinquedos infláveis, cama elástica, oficina de artes, pintura facial, miniparque, vôlei, futebol infantil, jogos de tabuleiro e dominó.

No sábado, 26, as atividades recreativas serão realizadas no Jardim de Alah, das 8h às 12h. No mesmo dia, às 7h, ocorre o Torneio de Verão de Beach Soccer (Fetebol de Areia), na Praia de Armação. Participam do torneio, funcionários da Transalvador, Polícia Militar e Secretaria Municipal da Educação.

Durante o domingo,27, o chega ao Dique do Tororó e Farol da Barra, também das 8h às 12h. A programação nos locais conta ainda com aulas de ginástica e de tai chi chuan. No mesmo dia, terá beach soccer, vôlei, futvôlei e basquete de praia, a partir das 8h, na Praia de Armação, em parceira com o Verão Coca-Cola.

