Ruas de lazer anima o final de semana em Salvador

Quatro bairros de Salvador receberão o projeto Ruas de Lazer neste final de semana. Na ocasião, estarão disponíveis atividades como Dominó, dama, futebol, totó, campeonato de botão, pintura no rosto, oficina de artes, cama elástica, miniparque e pula-pula. A iniciativa é da Secretaria Municipal da Educação (Smed).

Neste sábado, 13, das 8 às 12h, a animação será no bairro Bariri, em Plataforma e no domingo, 14, das 8 às 12h, acontecerão no loteamento Morada do Mirante, na Boca da Mata. Além das atividades no Dique do Tororó e no Farol da Barra todas as manhãs de domingo, a programação também inclui aulas de ginástica, tai chi chuan e yoga.

adblock ativo